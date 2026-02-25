Queda de ventilador em sala de aula deixa aluno ferido no Parque Lageado, em Campo Grande

Um aluno da 5ª série do Ensino Fundamental ficou ferido na cabeça após a queda de um ventilador de teto dentro da sala de aula de uma Emei, localizada no Parque Lageado, em Campo Grande. O incidente ocorreu na manhã de terça-feira (24).

Segundo denunciantes, o espaço já apresentava sinais de precariedade e necessidade urgente de manutenção. Conforme relatos, o ventilador estaria pendurado apenas pela fiação, o que evidenciava risco aos alunos. Com a queda do equipamento, o estudante sofreu um corte na cabeça.

“A estrutura da Emei está precária. Os fios do ventilador estão pendurados”, relatou um leitor por meio do canal Fala Povo.

Em nota, a Semed informou que a equipe da unidade escolar prestou atendimento imediato ao aluno e à família, oferecendo todo o suporte necessário após o acidente. O estudante foi avaliado por uma equipe médica e encontra-se em recuperação.

Ainda conforme o comunicado, a direção da escola adotou as providências cabíveis para a manutenção do equipamento, e a Secretaria Municipal de Educação segue acompanhando o caso.

