Pré matrícula digital para alunos novos da Reme de Maracaju estão abertas

Estão abertas até o dia 02 de fevereiro as pré-matrículas digitais de alunos novos das escolas e Cieis municipais de Maracaju.

Essa etapa é exclusiva a novos alunos por meio do site. Para realizar a inscrição é só acessar o site da prefeitura do município e clicar no banner das matrículas no topo da página.

Quem não tiver acesso a internet ou preferir ir presencialmente, basta deslocar-se até a qualquer unidade Escolar Municipal para realização da pré-matrícula com documentos pessoais do responsável e do aluno (a).

Confira os documentos necessários:

– Documentos pessoais do responsável (CPF, e-mail válido, comprovante de residência atualizado);

– Documentos do aluno: (Certidão de nascimento ou RG, comprovante de residência atualizado);

A Secretaria Municipal de Educação reforça que esta etapa é exclusiva para os (as) novos (as) alunos (as) que ingressarão no ano letivo de 2024 em uma das unidades da Rede Municipal de Ensino.

