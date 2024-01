trabalhadores da saúde são foco da campanha “saúde vacina mais” da secretaria de saúde do estado

O Projeto MS Vacina Mais realiza a campanha Saúde Vacina Mais – cuidar de quem cuida” com objetivo de ampliar o acesso a vacinação aos trabalhadores que atuam em locais hospitalares do estado. A estratégia vai até 31 de janeiro.

A ação estratégica acontece nas unidades hospitalares ou similares, tedno em vista que as salas de vacinação focam na atenção primária à saúde (APS). As ações vão conforme o município, organizadas pelas coordenações municipais de Imunização.

Será prioridade a vacinação contra Covid-19 para recebimento da dose anual de reforço com a vacina Bivalente e também serão disponibilizadas as vacinas recomendadas para esse público no calendário do Ministério da Saúde, como: Hepatite B, dTPa (Difteria, Tétano e Pertussis tipo adulto), vacina Varicela, Influenza e a vacina Tríplice Viral (Sarampo, Caxumba e Rubéola).

Os trabalhadores da saúde em Mato Grosso do Sul chegam a um total 121.180 pessoas de acordo com dados do Ministério da Saúde. Essa estrtégia foi pensada devido ao risco que o grupo está exposto e trabalham em local com grande circulação de pessoas.

A ação realizada entre a Secretaria Estadual de Saúde; CDI (Coordenadoria de Imunização), CESP (Coordenadoria de Emergências em Saúde Pública) e CEREST (Centro de Referência em Saúde do Trabalhador).

