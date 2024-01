Praça São Lourenço recebe limpeza e cte de grama após matéria do O Estado on line

Na região do bairro Jardim São Lourenço, localizado em Campo Grande, a praça que carrega o mesmo nome se encontrava completamente entregue ao abandono, com diversos grupos de usuários de drogas em torno da praça, a qual se degradava com a quantidade de fezes e sujeira deixava pelos usuários.

O consumo de substâncias ilícitas não se restringe exclusivamente à área da praça; expande-se para as vias circundantes, onde os estabelecimentos comerciais agora convivem com esse desafio. Residentes e empresários continuamente comunicam à imprensa que os problemas de segurança estão intrinsecamente ligados à formação de grupos de usuários de drogas, uma situação que se tornou cada vez mais comum tanto no bairro quanto na praça. Furtos e roubos representam ameaças persistentes, podendo ocorrer a qualquer momento durante o dia na localidade.

Na última terça-feira (23), a equipe de reportagem do Jornal O Estado Online investigou as condições do bairro próximo à praça, revelando uma infraestrutura deplorável no local. O ambiente da praça estava marcado pela sujeira, com matagal alto e a presença flagrante de usuários de drogas consumindo substâncias ilícitas ao ar livre.

Após o contato da equipe do jornal com a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), foi destacado que a Secretaria realiza limpezas periódicas nas praças, incluindo a do bairro São Lourenço. A limpeza da praça em questão foi prontamente incluída na programação da Secretaria.

Na sexta-feira (26), uma moradora entrevistada pela equipe entrou em contato para informar que a praça agora apresenta gramado cortado e limpo, livre de sujeiras, fezes e utensílios para consumo de droga, mas ainda com usuários de crack presentes no local.

Confira o vídeo enviado pela residente:

Giovanna Cristina Maciel, promotora de vendas de 20 anos, expressa preocupações sobre a degradação da praça próxima ao mercado onde trabalha desde o ano passado. Desde 2023, a área enfrenta desafios relacionados à sujeira, principalmente causada por moradores de rua que deixavam papelão, latas e garrafas espalhadas.

“Desde 2023 ela é muito suja, moradores de rua traziam muita sujeira como; papelão, latinha, garrafa. Os bancos da praça estavam piores do que estão atualmente, mas algumas mesinhas de xadrez não tem banco. Eles ficavam jogados pela praça. ” – afirma ela.

Giovanna relatou também brigas entre moradores de rua por questões relacionadas à cachaça, destacam a complexidade do cenário. Além disso, situações de insegurança foram vivenciadas por frequentadores, como o relato de uma tentativa de assalto à noite, envolvendo abordagens agressivas por parte dos moradores de rua.

“Eu já fui quase assaltada uma vez a noite. Estamos saíndo do trabalho e os moradores de rua daqui da praça começaram a perguntar se a gente tinha bebida ou se a gente tinha dinheiro e depois eles começaram a vir para cima da gente e a gente começou a sair correndo.”

A recente limpeza da praça trouxe mudanças visíveis, com o mato que cobria as muretas sendo removido pela primeira vez desde o ano passado. No entanto, Giovanna expressa ceticismo quanto à sustentabilidade dessa transformação, acreditando que a praça ainda serve como moradia para muitos usuários, tornando-se uma espécie de lar para eles.

“Desde o ano passado é a primeira vez que vejo a praça limpa, então não sinto que com essa limpeza essa degradação toda vai diminuir. Os usuários vivem aqui desde sempre, então já virou a casa deles.” – Finaliza Giovanna.

Em nota encaminhada para a reportagem, a Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social (Sesdes) informa que realiza rondas preventivas nas sete regiões da Capital, no intuito de proteger a população, além de bens, serviços e instalações do Município. Sendo assim, e diante da necessidade, a Guarda Civil Metropolitana (CGM) intensificará as rondas preventivas na região da praça Jorge Razuk, no intuito de coibir atos de natureza delituosa e promover a segurança dos cidadãos residentes no entorno.