Polícia investiga suspeita de segunda morte relacionada ao frio em MS

Ponta Porã enfrentou uma das noites mais frias do ano, com sensação de -2,8ºC

Em situação de rua, um homem identificado apenas como “Brian”, foi encontrado morto com sinais de hipotermia, na manhã de quarta-feira (14), dentro de uma barraca na Linha Internacional entre Ponta Porã (BR) e Pedro Juan Caballero (PY), ao lado da MS-164.

O morador foi encontrado com poucas roupas. Ponta Porã enfrentou uma das noites mais frias do ano, com termômetros variando entre 3°C e 5°C e sensação de -2,8ºC. Em Campo Grande, a mínima foi de 7,5ºC.

Segundo Ponta Porã News, a GCMFron (Guarda Civil Metropolitana da Fronteira) e uma equipe da assistência social esteve presente no local para auxiliar no processo de identificação dos familiares da vítima, além de providências os trâmites necessários para o sepultamento.

Sul da Capital

No mesmo dia um outro homem, de 57 anos, foi encontrado morto em Campo Grande, durante o início do dia, numa calçada de uma empresa madeireira, na Rua Osvaldo Aranha, no Jardim Monumento. De acordo a Polícia Militar que atendeu a ocorrência, a vítima tinha sinais de hipotermia. Acesse também: Com frio de 6ºC na Capital, cerca de 230 moradores em situação de rua são acolhidos nos abrigos

