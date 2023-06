Debaixo de neblina, Operário perde em casa para o CRAC e se complica na Série D

Em noite fria de muita chuva e forte neblina de quarta-feira (15), o Operário Futebol Clube perdeu para o Clube Recreativo e Atlético Catalano (CRAC), por 2 a 0 e se complica no grupo A7 do Campeonato Brasileiro Série D.

A equipe sul-mato-grossense precisa de vencer de qualquer maneira a Internacional de Limeira, no próximo sábado, ás 15h, no Estádio do Major José Levy Sobrinho, no município de Limeira (SP), para manter o sonho de classificação para a próxima fase do Campeonato Brasileiro Série D.

O jogo foi bastante prejudicado por conta da temperatura baixa registrada no início do jogo. Segundo os termômetros na hora da partida, registraram 9ºC, mas com sensação térmica abaixo de 4ºC. O frio não assustou os 583 públicos presentes na partida.

Com a visibilidade bastante comprometida por conta da forte neblina, o primeiro tempo foi truncado, sem grandes chances de gols para ambos os lados. Pressionado pelo torcedor o Operário foi para cima do CRAC no segundo tempo, mas a pressão acabou abrindo o time e entregando o contra-ataque ao adversário.

O gol do clube de Catalão/GO saiu desta forma. Aos 38 minutos do segundo tempo, Janderson, em velocidade pela esquerda, fintou o lateral Marlon e aplicou um lindo chute no ângulo esquerdo de Samuel. Golaço! Operário 0x1 CRAC/GO.

Após levar o gol, a torcida operariana começou a empurrar o time, mas novamente o time goiano aproveitou mais um contra-ataque entregue pelo Operário. Aos 45 minutos no segundo tempo, a linha de defesa falha, deixa Renato na frente da grande área, livre, sem marcação e chuta no canto esquerdo de Samuel, sacramentando a vitória do CRAC. Operário 0x2 CRAC/GO.

O gol foi bastante comemorado pelo clube goiano, que sobe a tabela e vira líder do grupo A7, com 14 pontos. Operário conhece a sua terceira derrota e se afasta dos líderes, estacionando na 7º colocação, com 7 pontos.

Derrota em casa

“Estamos em um momento bastante delicado, mas somente as vitórias vão trazer tranquilidade; perder é ruim e isso traz coisas negativas ao grupo, mas precisamos se dedicar ainda mais ara buscar a vitória. Estamos em constante cobrança para levar menos gols, o momento é ruim, mas vamos focar ainda mais para buscar a vitória o mais rápido possível”, relatou o meio-campista do Galo, Fernandinho na saída do gramado.

Já o técnico Celso Rodrigues, lamenta a derrota e relata que o elenco do Operário mesmo com a derrota em casa, precisa levantar a cabeça e manter o foco em busca do resultado positivo.

“Finalizamos, batalhamos, mas sofremos dois contra-ataques que foram culminantes no resultado da partida. Entendo a pressão da torcida, mas jogamos bem hoje, só que o resultado não foi como planejamos”, desabafa.

“Acabei de falar com os jogadores no vestiário, o campeonato não acaba hoje, ainda temos chances e brigaremos para conquistar esses pontos. Estamos tristes, cobramos diariamente pelas vitórias, mas precisamos de mais foco e continuaremos a batalhar em busca da classificação”, detalhou o comandante do Operário. Acesse também:

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.