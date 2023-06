Morador de rua é encontrado morto com sinais de hipotermia

Um homem de 57 anos, foi encontrado morto, na manhã de hoje (14), numa calçada de uma empresa madeireira, na Rua Osvaldo Aranha, no Jardim Monumento, região sul da Capital. De acordo a Polícia Militar que atendeu a ocorrência, a vítima tinha sinais de hipotermia.

Ainda conforme informações policiais, a vítima é morador de rua e foi encontrado por funcionários da empresa, que tentaram o acordar, mas perceberam que a vítima já estava sem vida.

Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e da perícia técnica da Polícia Civil foram acionados no local. De acordo com a PM, o morador de rua provavelmente morreu por hipotermia durante a madrugada de hoje, mas exames mais detalhados podem apurar as causas da sua morte.

