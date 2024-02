Responsável por depósito ilegal de cigarros eletrônicos e ‘melzinho do amor’ é preso em Campo Grande

Na última quinta-feira (08), a Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo (DECON), realizou uma operação que culminou na prisão de um homem de 24 anos. Ele era responsável por um depósito clandestino de cigarros eletrônicos e Power Honey, popularmente conhecido como “melzinho do amor”, contendo sildenafil, princípio ativo do Viagra. O estabelecimento ficava localizado no Bairro Nashiville, na cidade de Campo Grande.

O “melzinho do amor” não possui regulamentação para venda no Brasil e foi proibido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) devido à presença do sildenafil, que é uma substância controlada. O indivídio foi autuado em flagrante por expor à venda produto impróprio para consumo, contrabando e descaminho.

No decorrer da operação, mais de 500 cigarros eletrônicos, 80 unidades de Power Honey (cigarro do Paraguai), tabaco de diversas nacionalidades e caixas de bebidas importadas foram apreendidos. O valor total da mercadoria foi estimado em R$ 300 mil reais. O proprietário do depósito será apresentado ao juiz da custódia da Justiça Federal para as devidas providências.

O depósito possuía documentação para armazenamento de outros produtos, mas suas atividades foram interrompidas devido à infração identificada pela polícia. A DECON reforça o compromisso em coibir práticas ilegais que coloquem em risco a saúde dos consumidores e que estejam em desacordo com a legislação vigente. A ANVISA também foi acionada para colaborar com as investigações, visando garantir a segurança da população diante de produtos não autorizados e potencialmente prejudiciais à saúde.