Infrações em semáforos durante madrugada na cidade de Dourados serão analisadas pela Agetran

Sensores semafóricos foram instalados em 23 cruzamentos na área urbana de Dourados para reduzir acidentes de trânsito. Os dispositivos ainda estão em fase educativa de 15 dias, no entanto, a partir do dia 16 de fevereiro, os sensores passam a autuar as infrações cometidas nesses pontos.

Os sensores semafóricos estão ativados em alguns dos cruzamentos mais movimentados do centro da cidade, como Marcelino Pires com Hayel Bon Fazer; Marcelino Pires com Presidente Vargas; Hayel Bon Faker com Mozart Calheiros; entre outras.

Já em relação ao horário noturno as infrações registradas passarão por análise antes de serem confirmadas, tendo em vista que alguns condutores ficam com medo de parar no semáforo durante a madrugada. Os equipamentos funcionam no período noturno. As infrações entre às 23h e 5h passarão por análise e se condutor porventura avançar o sinal sem gerar risco a segurança no trânsito, não será autuado.

A inciativa de instalar os sensores de semáforos é pra evitar óbitos no trânsito, só em janeiro foram 4 registrados.

Leia Mais

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.