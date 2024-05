Plantão de vacinação continua amanhã na cidade de corumbá em centro de saúde

Em Corumbá acontece um plantão de vacinação que se estende até este sábado(1º) no Centro de Saúde da Ladeira Dr Moysés dos Reis Amaral. O atendimeno será das 08h às 13 horas.

Estarão disponíveis doses da vacina contra a gripe (liberada para todos que tenham mais de seis meses de idade); dengue (crianças e adolescentes de 10 a 14 anos); covid; contra a Poliomielite (paralisia infantil); além dos demais imunizantes do Calendário Nacional de Vacinação.

O Centro de Saúde da Ladeira Dr Moysés dos Reis Amaral fica na ladeira Cunha e Cruz, s/n°, Centro.

