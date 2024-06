Inscrições para o Circuito Sesc de Corridas, etapa Sangue Bom estão abertas

Estão abertas as inscrições para o Circuito Sesc de Corridas de Rua – 7ª Corrida e Caminhada Sangue Bom. O evento será realizado no dia 23 de junho, a partir das 8h, na Cidade do Natal (Vila Morena).

A corrida, promovida pelo Sesc MS em parceria com o Instituto Sangue Bom, é muito mais que um evento esportivo, é um exercício de solidariedade, amor, empatia, prevenção e estímulo a hábitos saudáveis em prol da vida!

Serão três percursos: caminhada de 3km e corridas de 5 km e 15km.

Além de promover a prática esportiva, o evento busca incentivar a doação de sangue e medula óssea, multiplicar informações sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer, e divulgar o Teste do Pezinho.

Todo o valor arrecadado com as inscrições será destinado ao Hospital de Câncer Alfredo Abrão e à APAE de Campo Grande. O Sesc Mesa Brasil também estará coletando doações de leite no dia da entrega dos kits.

As inscrições para a corrida podem ser feitas até o dia 18 de junho por aqui.

Comerciário

Quem é comerciário e possui a credencial Sesc tem desconto especial nas inscrições e premiação do 1º ao 3º lugar na categoria geral comerciário nas corridas de 5km e 15km. As inscrições dos comerciários podem ser feitas aqui.

Com informações Sesc MS

