Mato Grosso do Sul está sob alerta laranja de tempo seco do INMET até quinta-feira

Umidade entre 5-20% e falta de chuvas em municípios evidenciam o clima seco; mudança de tempo pode ocorrer no fim de semana.

Nesta segunda-feira(09), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja de perigo de tempo seco que abrange Mato Grosso do Sul, outros 11 estados e o Distrito Federal. A umidade relativa do ar deve ficar entre 5 – 20% e o alerta vale até a quinta-feira (12).

Nessas condições, há maior risco para incêndios florestais e riscos à saúde, como doenças pulmonares, respiratórias e dores de cabeça. Entre os sintomas da baixa umidade no corpo, estão o ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca e nariz.

O Instituto recomenda que sejam ingeridos bastante líquido, evitar exposição ao sol nas horas mais quentes do dia, evitar a prática de atividades físicas, usar hidratante para pele e umidificar o ambiente.

Os outros estados em alerta são: Goiás, Bahia, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Rondônia, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraná, São Paulo e Maranhão e o Distrito Federal.

Chuvas e Mudança de Tempo em MS

A partir da sexta-feira(13), de acordo com o Cemtec, um alívio pode chegar dos céus, com a possibilidade chuvas e mudança de tempo. A Capital e municípios de interior já registram mais de 15 dias sem chuvas.

De acordo com o Centro é esperada mudanças no tempo devido ao avanço de uma frente fria aliado ao intenso transporte de calor e umidade juntamente com a atuação de um sistema de baixa pressão atmosférica no Paraguai. Estes sistemas meteorológicos deverão favorecer aumento de nebulosidade, probabilidade para chuvas e queda nas temperaturas, com destaque para as regiões sul, sudeste, central, sudoeste e oeste do estado.

