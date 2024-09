Em Dourados mulher é detida após agredir ex companheiro

A ex, com ciúmes e não aceitando o fim da relação, teria danificado o veículo do rapaz modelo VW/FOX, com placas de Ivinhema quebrando os vidros, lanternas, faróis e amassado a lataria com chutes e pedras

A Policia Militar de Dourados foi acionada na madrugada de ontem (08), após receber uma denúncia de agressão no bairro Harrison Figueiredo I. Um homem, de 29 anos, acusava a ex companheira, de 27 anos, de agredi-lo em sua residência, após encontrá-lo com outra mulher.

De acordo com relato da vítima, a ex, com ciúmes e não aceitando o fim da relação, teria danificado o veículo dele, modelo VW/FOX, com placas de Ivinhema quebrando os vidros, lanternas, faróis e amassado a lataria com chutes e pedras. A mulher também causou danos à porta da casa do rapaz, quebrando os vidros.

Durante a discussão e quebra-quebra o homem foi agredido com mordidas nos braços, socos, chutes e ameaçado de morte pela ex-companheira que estava armada com uma faca.

A mulher foi detida algemada pelos policiais e conduzida à delegacia alterada e com ferimentos nas mãos, que teriam sido causados ao quebrar os vidros da porta da casa.

