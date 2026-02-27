Obras e evento cultural interditam quatro vias de Campo Grande nesta sexta-feira

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito), realiza nesta sexta-feira (27) interdições em quatro pontos da cidade para execução de obra de gás natural e realização de evento cultural.

As restrições ocorrem em horários distintos e incluem bloqueio parcial de faixa de estacionamento e interdição total de uma via. A administração municipal orienta os motoristas a redobrarem a atenção, respeitarem a sinalização provisória e, se possível, buscarem rotas alternativas.

Interdições para obra de gás natural

Das 8h às 17h, haverá bloqueio apenas da faixa de estacionamento nos seguintes endereços:

– Avenida Ceará, nº 1963;

– Avenida Fernando Corrêa da Costa, nº 652;

– Avenida Georges Chaia, nº 1266.

Segundo a prefeitura, a medida é necessária para execução de obra do ramal de distribuição de gás natural. As demais faixas dessas vias permanecerão liberadas para o tráfego de veículos.

Interdição total para evento

Também nesta sexta-feira, das 9h às 22h, a Rua Ivo Nakao ficará totalmente interditada entre as ruas Aracy de Almeida e Guilherme Vasconcelos. O bloqueio ocorre para a realização do evento “Meu Bairro é Um Show”.

Durante o período, os condutores deverão utilizar os desvios indicados e seguir as orientações da sinalização temporária instalada no local.

A prefeitura informa que todas as interdições contam com apoio operacional para organização do trânsito. Em caso de dúvidas, a população pode buscar informações pelos canais oficiais do município.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais