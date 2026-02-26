Prefeitura concede áreas a empresas para impulsionar investimentos e geração de empregos em Campo Grande

A Prefeitura de Campo Grande oficializou a concessão de áreas em polos empresariais e bairros industriais da Capital para cinco empresas de diferentes setores, com o objetivo de fomentar investimentos e ampliar a geração de empregos. As concessões foram formalizadas por meio do Prodes (Programa de Incentivos para o Desenvolvimento Econômico e Social).

Ao todo, os contratos e termos de compromisso somam 64.608,44 metros quadrados de terrenos cedidos pelo município. As áreas estão concentradas, principalmente, nos Polos Empresariais Oeste e Norte, além do bairro Coronel Antonino.

Entre os benefícios concedidos, a empresa Dale Sorvetes recebeu a doação de uma área de 25 mil metros quadrados. Já a SBM Comércio de Produtos Alimentícios obteve a concessão de um terreno de 10 mil metros quadrados pelo período de 10 anos. No mesmo polo empresarial, a Auxiliar Comércio e Locações assumiu a titularidade de uma área de 21.053,32 metros quadrados.

No Polo Empresarial Norte, a VC Transportes e Logística foi contemplada com a doação de um lote de 4.022,70 metros quadrados. No bairro Coronel Antonino, a empresa Cruz & Neres recebeu um terreno de 4.532,42 metros quadrados.

Contrapartidas e metas

A concessão das áreas está condicionada ao cumprimento de contrapartidas por parte das empresas beneficiadas. Para manter a posse dos terrenos, os empreendimentos precisam atingir metas de investimento, geração de renda e criação de empregos.

Um dos destaques é o termo firmado com a Auxiliar Comércio e Locações Ltda, que prevê investimentos fixos de R$ 3 milhões, além da manutenção e criação de 14 postos de trabalho diretos em Campo Grande.

Os contratos foram intermediados pela Semades (Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico). Segundo a prefeitura, os incentivos fazem parte da estratégia para consolidar Campo Grande como um polo logístico e industrial, aproveitando as leis de incentivo aprovadas entre 2025 e o início de 2026.

A vigência das doações e concessões está vinculada ao cumprimento dos compromissos assumidos. Caso as metas de desenvolvimento econômico e social não sejam alcançadas, os benefícios podem ser revogados pelo município.

