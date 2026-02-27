Bombeiros fazem buscas por jovem que desapareceu na região da Cascalheira, em Três Lagoas

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul realiza buscas pelo jovem Kauã Rodrigo, de 18 anos, que desapareceu na tarde dessa quinta-feira (26), na região conhecida como Cascalheira, em Três Lagoas.

De acordo com testemunhas, o rapaz teria se afogado e não retornado à superfície após entrar na água. O chamado mobilizou equipes do 5º Grupamento do Corpo de Bombeiros, que iniciaram as buscas logo após serem acionadas.

A operação conta com dois mergulhadores de resgate e um piloteiro, que atuam na varredura subaquática da área alagada. Os militares empregam técnicas específicas de busca em ambientes com baixa visibilidade, realizando varreduras sistemáticas no leito do local.

As condições do ambiente dificultam o trabalho das equipes. A água turva e a presença de vegetação no fundo reduzem a visibilidade e exigem maior cautela durante os mergulhos.

Familiares e pessoas que estavam nas proximidades acompanham a movimentação na Cascalheira, enquanto as buscas seguem em andamento. Até o momento, não há confirmação sobre o paradeiro do jovem.

