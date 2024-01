Começa o recadastramento e cadastramento do passe escolar em Três Lagoas

O passe escolar de Três Lagoas está com prazo definido para recadastramento e cadastro. Dia 2 de fevereiro é a data limite para solicitar o benefício.

O passe contempla os estudantes da Rede Pública Municipal e Estadual de Ensino da Zona Urbana do Município.

Para solicitar o passe, confira os documentos necessários:

Comprovante de matrícula (Atestado Escolar); Comprovação da distância mínima de 2.000 (dois mil) metros entre a residência do estudante e a Unidade Escolar, seguindo os traçados das vias públicas; Cópia do RG ou da certidão de nascimento do estudante; Cópia do RG do responsável pelo estudante; Cópia do comprovante de residência em nome do responsável pelo aluno (inferior a 30 dias de vencimento); Devolução do cartão do passe escolar para os que já são cadastrados;

Para mais informações, entre em contato com o Núcleo de Transporte Escolar da SEMEC, responsável pela confecção do passe, através do telefone: (67) 3929 1484 ou e-mail [email protected].

