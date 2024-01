Show com Guilherme Arantes cantando os maiores sucessos, celebrando 48 anos de carreira

Com 27 álbuns lançados em cinco décadas de carreira, Guilherme Arantes visita Campo Grande com seu show que celebra os 48 anos de sua carreira musical. Em uma unica apresentação, o evento será realizado no dia 23 de março (sábado), às 21h, no Teatro Palácio Popular da Cultura, em Campo Grande.

Arantes tem músicas gravadas por Roberto Carlos, Maria Bethânia, Elis Regina, Caetano Veloso, Gal Costa, entre outros. Em sua coleção de sucessos estão “Planeta Água”, “Amanhã”, “Cheia de Charme”, “Meu Mundo e Nada Mais”, “Lindo Balão Azul”, “Deixa Chover”, “Lance Legal”, “Pedacinhos” e “Brincar de Viver”.

Desde 2019, Guilherme divide sua moradia entre Salvador, no Brasil, e Ávila, cidade medieval da Espanha. Durante a pandemia, em sua estadia em Ávila, estudou orquestração e música barroca, que influenciou o seu álbum mais recente “A Desordem dos Templários” ( 2021 ), com forte tempero progressivo.

No Show, algumas das canções do novo álbum se incorporam aos grandes sucessos do artista em uma grande celebração aos seus mais de 48 anos de carreira e 70 anos de vida.

Ingressos: O início das vendas acontecer a partir de terça-feira (23), após as 13h. Mais informações: (067) 9 9296-6565 (WhatsApp de segunda-feira a sábado, das 13h às 19h)

VALORES DOS INGRESSOS: 1ª LOTE

SETOR – B

Inteira: R$ 250,00

Meia: R$ 125,00

SETOR – A, C e E

Inteira: R$ 200,00

Meia: R$ 100,00

SETOR – D e F

Inteira: R$ 180,00

Meia: R$ 90,00

ONDE COMPRAR: STAND COMPER JARDIM DOS ESTADOS

PELA INTERNET: www.pedrosilvapromocoes.com.br

CLASSIFICAÇÃO: 10 ANOS

PRODUÇÃO LOCAL: PEDRO SILVA PROMOÇÕES & JAMELÃO

Com informações da asssessoria