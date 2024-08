Muro de construção desaba e causa estragos em quitinetes na região central de Campo Grande

O muro de uma construção localizada entre as ruas Doutor Arthur Jorge e Dolor Ferreira de Andrade desabou na noite de sexta-feira (30), causando estragos em um conjunto de quitinetes na região central de Campo Grande. Apesar do susto e dos danos materiais, ninguém se feriu.

A Defesa Civil foi acionada e, por precaução, evacuou uma casa ao lado para garantir a segurança dos moradores. “A casa não chegou a desabar por inteira, mas interditamos para avaliar a cratera causada pela queda do muro. Como existem outras obras na quadra, precisamos de uma análise para reduzir todo o impacto ao redor”, explicou o coordenador da Defesa Civil, Anderson Adolfo.

Ione Rose de Medeiros, empresária de 61 anos e responsável pelas quitinetes atingidas, relatou em entrevista ao site Campo Grande News, que o susto ao ver o muro desabar ao lado dos três quartos que administra. “São cômodos pequenos, com banheiro, usados para aluguel. O pessoal escavou para ver o que houve, mas foi um susto”, disse Ione.

Um dos moradores também afetado, João Paulo Souza da Silva, de 26 anos, contou que perdeu diversos pertences no incidente. “Perdi eletrônicos, livros, roupas. Por cima, não dá pra saber o que houve. Estou só com a roupa do corpo. Estava na faculdade e acabaram de me ligar para informar. A princípio, vou ter que ir para a casa de um conhecido”, afirmou João Paulo.

Até o momento não há informações sobre a empresa responsável pela construção, e o caso está sendo investigado para determinar as causas do desabamento e a responsabilidade pelos danos.

A Defesa Civil continua monitorando o local para garantir que não haja risco adicional para os moradores da área. Outras obras na quadra também estão sendo avaliadas para evitar novos incidentes, e os moradores afetados foram orientados a não retornar aos imóveis até que a situação seja completamente analisada.

