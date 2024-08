Brasil brilha no segundo dia dos Jogos Paralímpicos de Paris com medalhas no atletismo, taekwondo e tênis de mesa

O segundo dia dos Jogos Paralímpicos de Paris 2024 foi marcado por uma excelente atuação do Brasil, com destaque para as conquistas no atletismo, taekwondo e tênis de mesa. Os atletas brasileiros garantiram um total de nove medalhas, sendo quatro de ouro e cinco de bronze, demonstrando consistência e excelência em suas competições.

No atletismo, Júlio César Agripino brilhou ao vencer os 5.000 metros na classe T11, destinada a atletas com deficiências visuais, e estabeleceu um novo recorde mundial, solidificando sua posição como um dos principais atletas da modalidade. Ricardo Mendonça também fez história ao conquistar a medalha de ouro nos 100 metros da classe T37, voltada para atletas com paralisia cerebral. Petrúcio Ferreira, já um nome consagrado no esporte paralímpico, conquistou seu terceiro título ao vencer os 100 metros na classe T47, destinada a atletas com deficiência nos membros superiores. Complementando o sucesso do dia, Yeltsin Jacques, do Mato Grosso do Sul, conquistou a medalha de bronze nos 5.000 metros na classe T11.

O taekwondo também trouxe alegrias para o Brasil, com Ana Carolina Moura conquistando a medalha de ouro ao vencer a francesa Djelika Diallo na classe K44. Silvana Fernandes, da Paraíba, assegurou a medalha de bronze após derrotar a cazaque Kamiyla Dosmalova por 28 a 3 na disputa pelo terceiro lugar na mesma classe, repetindo o desempenho que teve em Tóquio 2020.

No tênis de mesa, a dupla paulista Cátia Oliveira e Joyce Oliveira conquistou a medalha de bronze, após serem derrotadas pela dupla sul-coreana Su Yeon Seo e Jiyu Yoon nas semifinais, com parciais de 06/11, 09/11 e 11/13. Apesar da derrota, as brasileiras demonstraram um forte desempenho e garantiram mais uma medalha para o Brasil.

Na natação, Talisson Glock conquistou a medalha de bronze nos 200 metros medley da classe S6, para atletas com comprometimento físico-motor. Além disso, a equipe brasileira do revezamento 4×50 metros livre 20 pontos garantiu o bronze, ficando atrás apenas da China, que levou o ouro, e dos Estados Unidos, que ficaram com a prata.

Com essas conquistas, o Brasil encerrou o dia com um total de quatro medalhas de ouro e cinco de bronze, ocupando o terceiro lugar no quadro de medalhas dos Jogos Paralímpicos de Paris 2024. A China lidera a competição, seguida pelo Reino Unido.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais