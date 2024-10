Mulher é multada por alimentar macaco-prego com salgadinho processado em Bonito

A mulher foi multada em R$ 4.842,00 pela prática. O ocorrido foi no Balneário Municipal de Bonito

A Polícia Militar Ambiental (PMA) autuou uma mulher por alimentar uma macaco-prego no Balneário Munciipal de Bonito após tomar conhecimento do caso devido a denúncia por meio de imagens que mostravam ela alimentando o animal. A autora foi identificada pelas redes sociais.

Depois da polícia entrar em contato por telefone, a filha dela, confirmou e disse que sua mãe havia dado apenas um pedaço de pão a um dos macacos.

Com base nas evidências, a polícia multou a mulher em R$ 4.842,00. O caso foi encaminhado à Polícia Civil de Bonito para as providências criminais. A pena é prevista de 3 meses a 1 ano de detenção, caso a autora seja condenada.

Nesse caso, foi constatada a prática de crime ambiental (maus-tratos), pois alimentar animais silvestres em vida livre, sem autorização do órgão competente, é proibido em áreas públicas, privadas e unidades de conservação, conforme prevê a Lei Federal.

Confira o vídeo:

