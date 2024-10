Alerta de chuvas continua nesta sexta em MS

Entre tarde e noite de sexta-feira e sábado a previsão indica tempo mais instável devido a atuação de uma área de baixa pressão atmosférica, aliado ao transporte de calor e umidade. Além disso, o deslocamento de cavados e o avanço de uma frente fria deverão favorecer aumento de nebulosidade, chuvas e tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo no estado de Mato Grosso do Sul.

Neste período, os modelos indicam probabilidade de tempo severo, com chuvas intensas podendo superar os 40 mm em 24h.

Nestes dias, as temperaturas estarão mais amenas sendo previstas mínimas entre 19-23°C e máximas entre 25-33°C para as regiões sul, leste e sudeste do estado. Nas regiões pantaneira e sudoeste esperam-se mínimas entre 23-25°C e máximas entre 29-34°C. Já nas regiões do bolsão e norte são esperadas mínimas entre 21-24°C e máximas entre 27-34°C.

Em Campo Grande, mínimas entre 20-23°C e máximas entre 27-30°C. Os ventos atuam entre quadrante oeste e sul com valores entre 40-60 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 60 km/h.

