MSGÁS anuncia projetos selecionados em chamada pública do programa de incentivos fiscais

Seis entidades socioassistenciais, culturais e de esportes foram selecionadas pelo Comitê de Patrocínio da MSGÁS e vão receber recursos do programa de incentivos fiscais da companhia.

A Chamada Pública, realizada entre 28 de agosto e 21 de setembro, atraiu 76 propostas, 59 delas passaram à fase de avaliação e seis foram recomendadas pelo Comitê para receber os recursos.

Desde 2020, quando foi lançado, o programa de incentivos já destinou mais de dois milhões de reais a projetos.

Foram selecionados:

Associação Asilo São João Bosco

Sirpha Lar do Idoso

Cotolengo Sul-Mato-Grossense

Instituto MS Mais Bonito

Obras Sociais Francisco Thiesen

Centro de Arte, Educação, Cultura, Social e Meio Ambiente Casa de Ensaio

A MSGÁS entrará em contato com os responsáveis pelos projetos selecionados para solicitação documental.

Os recursos a essas entidades são repassados pela companhia por meio do Fundo Nacional, Estadual e Municipal do Idoso (CMI), Fundos do Direito da Criança e do Adolescente (CMDCA), Lei de Incentivo ao Esporte e Lei Rouanet/Incentivos Fiscais/Pronac e o montante a ser destinado ainda será definido.

A seleção de projetos realizada anualmente desde 2020 pela MSGÁS busca afirmar o compromisso da empresa com a responsabilidade social, um dos três pilares da plataforma da gestão, que se aplica tanto no setor público quanto no setor privado, ao lado dos compromissos ambientais e de governança.

Em toda chamada pública são apresentados projetos de alcance social e capazes de promover a inclusão, o acesso a programas e projetos artísticos e culturais, como a música, teatro, dança e cinema; além de garantir acolhimento e assistência aos idosos e crianças e adolescentes com deficiência e em situação de vulnerabilidade.

É uma ação de impacto para a sociedade, além de democratizar o acesso ao esporte e lazer, garante segurança alimentar e nutricional, disseminando a consciência cidadã na família e na comunidade.

Como o dinheiro vai ajudar

Os recursos serão liberados entre 15 e 31 de dezembro e serão importantes para desenvolvimento de atividades e também para manutenção de assistência, como é o caso do Asilo São João Bosco, que busca melhorar o bem-estar de 92 idosos como a compra de novas roupas de cama e banho, aquecedores solares e práticas sustentáveis.

A Sirpha Lar Do Idoso vai investir o dinheiro no projeto Arte e Memória, que prevê a prevê a realização de terapia ocupacional com expressões artísticas para melhorar a autoestima, estimular a cognição e promover a interação social em idosos

O Cotolengo Sul-mato-grossense vai desenvolver o projeto “Cinema como forma de inclusão”, voltado ao entretenimento de 650 pessoas com deficiência, oferecendo diversão, socialização e oportunidades de reflexão.

O Instituto MS Mais Bonito vai aplicar os recursos na promoção da Maratona de Campo Grande, prova que atrai milhares de atletas e corredores comuns. A entidades Obras Sociais Francisco Thiesen concorreu aos incentivos fiscais para manter os projetos de educação musical e inclusão social e cultural para 100 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade.

Para o Centro De Arte, Educação, Cultura, Social e Meio Ambiente – Casa De Ensaio, os recursos serão fundamentais na manutenção do projeto Brincaturas e Teatrices, que oferece nove oficinas artísticas para mais de 100 crianças e adolescentes vulneráveis, continuamente, promovendo a inclusão e o desenvolvimento humano.

A atenção à parcela da população mais vulnerável, a assistência ao idoso e às crianças e adolescentes, seja por atividades esportivas, lúdicas, seja por atendimento terapêutico ou acesso a equipamentos de esporte e lazer, também são foco do programa de incentivos fiscais da MSGÁS.

Com informações da Comunicação MSGÁS.