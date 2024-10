Cães farejadores encontram skunk escondido em extintor de incêndio e colombiano acaba preso em Corumbá

Colombiano de 32 anos foi preso, nesta sexta-feira (18), em Corumbá, distante 426 quilômetros de Campo Grande, após ser flagrado transportando 10 quilos de skunk no interior de um extintor de incêndio.

Conforme informações, equipe da Receita Federal avistaram um veículo em atividade suspeita em frente a um hotel. Os agentes decidiram entrar no estabelecimento, onde encontraram o homem com o extintor. Com ajuda de um cão farejador, a droga foi encontrada e apreendida.

Na mesma ação, cerca de 500 kg em mercadorias irregulares entre brinquedos, alimentos e itens de bazar foram recolhidos. A carga está avaliada em R$ 100 mil. A atuação da Receita Federal contou com o apoio da Polícia Militar do Estado do Mato Grosso do Sul (PM/MS) e do Exército Brasileiro.

A Operação Fronteira RFB tem como foco combater a concorrência desleal com a indústria nacional e os importadores regulares, evitar a sonegação de impostos e impedir a entrada de produtos que não atendem às normas de segurança no País. Além disso, na luta contra o tráfico de drogas e armas, a Receita Federal contribui para a proteção da sociedade, garantindo a segurança e a saúde da população.

