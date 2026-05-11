Morre aos 77 anos Fátima Maia, pioneira do turismo em MS

Referência no turismo pantaneiro, empresária construiu trajetória marcada pela valorização das belezas naturais de Mato Grosso do Sul

Fátima Maia Cordella, que se autointitulava “Jurássica” na área do turismo do Estado, morreu nesta segunda-feira (11), em Campo Grande.

A pernambucana enxergou o potencial turístico das belezas naturais de Mato Grosso do Sul, onde se encantou pelo Pantanal.

Morando há mais de 40 anos no Estado, ela era proprietária das empresas Águas do Pantanal Tour e Águas do Pantanal Inn, em Miranda.

Ela deixa um legado marcado pelo amor e pelo trabalho incansável em prol do desenvolvimento do turismo sul-mato-grossense ao longo de décadas.

“Uma grande perda para o nosso turismo. Fátima foi uma das precursoras e uma das vozes mais fortes do turismo no Pantanal. Meus sentimentos a toda a família e meus agradecimentos a essa mulher que fez do Pantanal sua casa”, destacou Bruno Wendling, diretor-presidente da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul.

A causa da morte não foi divulgada.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais