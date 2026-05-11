Ancelotti inclui Neymar em pré-lista da Seleção para a Copa; Thiago Silva volta a aparecer entre cotados

Faltando exatamente um mês para o início da Copa do Mundo FIFA de 2026, as seleções começaram a definir os jogadores que disputarão o torneio. Nesta segunda-feira (11), terminou o prazo estabelecido pela FIFA (Federação Internacional de Futebol Associado) para o envio da pré-lista com até 55 atletas, e detalhes da chamada “lista larga” da Seleção Brasileira de Futebol começaram a ser divulgados pela imprensa.

Segundo informações publicadas pelo portal UOL, o técnico Carlo Ancelotti incluiu nomes experientes e jovens promessas entre os cotados para defender o Brasil no Mundial.

Entre os principais destaques aparecem Neymar, Thiago Silva e Estêvão. Thiago Silva, inclusive, não vinha sendo convocado no ciclo recente da Seleção, mas voltou a figurar entre os possíveis nomes para a Copa. Já Estêvão ainda é dúvida devido a uma lesão sofrida no Chelsea.

A convocação oficial com os 26 jogadores que disputarão a Copa será anunciada no próximo dia 18 de maio, em evento marcado para o Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro.

A pré-lista também servirá como base para substituições em caso de lesão antes do início da competição. Atletas que ficarem fora dos 55 nomes enviados à FIFA não poderão ser chamados posteriormente para o torneio.

Enquanto o Brasil mantém a lista sob sigilo oficial, a Seleção Argentina de Futebol já divulgou os 55 jogadores relacionados para o Mundial. A atual campeã do mundo terá Lionel Messi como principal referência.

Nomes cotados na pré-lista do Brasil

Entre os goleiros aparecem Alisson Becker, Ederson, Bento Krepski e Hugo Souza.

Na defesa, os principais nomes são Marquinhos, Gabriel Magalhães, Bremer e Thiago Silva.

No meio-campo, aparecem atletas experientes como Casemiro e Bruno Guimarães, além de nomes como João Gomes, Andrey Santos e Lucas Paquetá.

Já no ataque, a lista reúne jogadores como Vinícius Júnior, Raphinha, Endrick, Richarlison, Neymar e Estêvão.

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