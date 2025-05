Moradores e empresários acreditam que Anhanduí avançou 10 anos em três meses

Caixa postal, reforma na unidade de saúde e comércio pujante marcam a retomada do progresso

Após anos de abandono e carência de serviços públicos, moradores de Anhanduí, distrito de Campo Grande, têm expressado um sentimento crescente de esperança e confiança no desenvolvimento da região.

À frente da gerência distrital, Elenilton Dutra destaca as ações realizadas nesses três primeiros meses de gestão. Segundo ele, o papel de gerente não se limita a Anhanduí, mas também abrange a Chácara das Mansões, o Quilombola Chácara Buriti e o assentamento Três Corações.

“Logo de início, conseguimos uma conquista importante, reativamos três radares na BR-163 que estavam desligados desde 2023. As crianças atravessavam a rodovia para ir à escola no meio das carretas, era um risco enorme. Agora temos mais segurança. Também reformamos completamente a capela, que antes não tinha forro, nem portas, hoje está toda estruturada e pintada. E o maquinário da prefeitura está cascalhando as ruas de Anhanduí há três meses sem parar, algo que nunca havia acontecido aqui”.

Marciano Martello, que vive há 30 anos no distrito e é proprietário de um restaurante localizado na BR, observa que o sentimento de esperança voltou a fazer parte do cotidiano da população.

“Já vivemos muitos momentos difíceis por aqui, mas se algum dia tivemos esperança, hoje ela voltou com mais força. A gente está mais confiante de que as coisas podem, sim, melhorar. Anhanduí foi esquecido por muito tempo, e agora parece que uma luz começou a piscar novamente, dando sinais de que é possível caminhar para frente. Anhanduí já melhorou muito e vai melhorar ainda mais. É um passo de cada vez”.

Segundo o gerente, as ações sociais também têm sido uma prioridade. “Realizamos diversos cursos em parceria com a FAC, promovemos ações sociais como a comemoração do Dia da Mulher, atendimentos funerários gratuitos e outros serviços essenciais. No assentamento Três Corações, levamos um mutirão com emissão de documentos, atendimento médico e brinquedos para as crianças. Na comunidade quilombola, conseguimos uma academia ao ar livre. Já na Chácara das Mansões, temos equipes trabalhando diariamente na limpeza e manutenção das ruas. Isso também nunca aconteceu antes”.

Wilson Fernando Trindade, empresário e morador de Anhanduí há 15 anos, destaca melhorias estruturais e urbanas. “Houve um tempo em que andar pelas ruas de Anhanduí era difícil. Em poucos dias após assumir, esse novo gerente já conseguiu melhorar as ruas. E tem algo ainda mais importante: ninguém nunca se preocupou com a regularização dos terrenos. Agora, ele já começou a regularizar vários lotes, o que vai permitir que as pessoas paguem seus impostos e, assim, contribuam para o desenvolvimento do distrito. Acredito que essas melhorias vão ajudar muito no desenvolvimento do comércio. Quando o lugar melhora, todo mundo cresce junto”.

Marcos, presidente da associação de moradores do assentamento Três Corações, destacou o ineditismo da atenção recebida. “Nunca tivemos um trabalho tão bom como o que está sendo feito agora. Moro no assentamento há cerca de quatro anos, e posso dizer com tranquilidade que a realidade está mudando. Pela primeira vez, conseguimos realizar reuniões com todos os assentados, algo inédito nesses 20 anos de existência do assentamento”.

1ª caixa postal

Entre as conquistas, Marcos cita a instalação da primeira caixa postal da região e a recuperação de estradas. “Nunca tivemos uma caixa postal, por exemplo, isso é muito significativo para a comunidade. Além disso, as estradas estão sendo recuperadas. Só o fato de verem o maquinário lá já representa muito para a gente. São melhorias que nunca aconteceram antes. Claro que ainda é o começo, as coisas não mudam da noite para o dia. Mas estamos vendo acontecer. E isso, para nós, é uma conquista enorme”.

A chefe dos Correios, Tinere Pedroso, confirma a percepção de avanços. “Anhanduí vem avançando bastante nos últimos tempos, e temos percebido melhorias reais no dia a dia. Aqui nos Correios, conseguimos reduzir significativamente a devolução de mercadorias e cartas simples para Campo Grande. Com isso, a população passou a receber suas correspondências de forma mais eficiente, o que ajuda muito a todos”.

Dutra menciona também a regularização de um imóvel público como um marco, permitindo a chegada de novos serviços e empresas. “A aviação Andorinha está instalando uma sala VIP, o banco Sicredi vai montar uma agência, e os Correios, que antes eram apenas um posto, agora caminham para se tornar uma agência de verdade, com recebimento de encomendas e estrutura adequada”.

A representante da comunidade Quilombola Chácara Buriti, Lucineia de Jesus Domingos Gabilão, comenta que o momento atual é de crescimento. “Sobrevivemos da agricultura familiar, e, na verdade, somos a única comunidade de Campo Grande (MS) que produz em grande escala com qualidade. Somos referência em agricultura familiar e seguimos em busca de meios e apoios para a comercialização da nossa produção. A nova gerência distrital de Anhanduí tem contribuído bastante com esse desenvolvimento”.

Ela lista ações recentes que impactaram positivamente a comunidade. “Moradores estão sendo ouvidos; benfeitorias em prol da população, como o retorno dos radares próximos à escola; manutenção das estradas; apoio ao desenvolvimento do comércio local e incentivo para instalação de novas empresas; regularização dos lotes. É isso que nos faz acreditar em um novo tempo para Anhanduí e suas comunidade”.

Saúde em destaque

Wilson elogia o atual momento vivido. “Houve alguns avanços visíveis, especialmente na questão da saúde.

Sabemos que o SUS, em todo o Brasil, sempre foi bastante judiado pelos governantes. Mas, considerando que Anhanduí é apenas um distrito, estamos muito bem. Temos ambulância, o posto de saúde melhorou bastante, e, como já disse, o novo gerente tem se esforçado muito para ajudar”.

Uma moradora, que não quis ser identificada, está há 12 anos no distrito e também reforça as mudanças observadas, especialmente na saúde. “Foram anos de descaso, principalmente na área da saúde. O posto de saúde estava em situação muito precária, e isso gerava muitas reclamações da comunidade. A população sofreu bastante. Com a chegada do novo gerente, já percebemos algumas mudanças no posto de saúde. Claro que ainda precisa melhorar, mas pelo menos agora vemos que estão correndo atrás”.

Ela também aponta a necessidade de melhorias, principalmente no transporte coletivo. “Ainda precisa melhorar a questão das linhas de ônibus. Deveriam dar mais atenção ao transporte coletivo, principalmente na linha que passa por aqui, na região das fazendas. Seria bom ter mais ônibus também. Mas, no geral, vejo que as coisas estão caminhando. E isso já é uma grande diferença para nós”.

Projetos futuros

Dutra revela ainda um projeto para o futuro, que é transformar o antigo Clube do Laço em uma arena multifuncional, sede da subprefeitura e do CRAS. “Estamos em busca de emendas para tornar esse projeto realidade. A comunidade voltou a acreditar. E isso, para mim, é o maior resultado que podemos alcançar. O que ouvimos da comunidade é que o que foi feito nesses três meses não havia sido feito em dez anos”.

Por Inez Nazira

