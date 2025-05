Suzano abre 20 vagas de estágio técnico em Mato Grosso do Sul

Oportunidades são para Três Lagoas, Ribas do Rio Pardo e Campo Grande; inscrições vão até 6 de junho

A Suzano, referência mundial na produção de celulose e no desenvolvimento de bioprodutos a partir do eucalipto, está com inscrições abertas para o Programa de Estágio Técnico 2025. Nesta edição, são 101 vagas distribuídas em sete Estados brasileiros, sendo 20 delas destinadas ao Mato Grosso do Sul.

No Estado, o maior número de oportunidades está em Três Lagoas, com 17 vagas. As outras três estão divididas entre Ribas do Rio Pardo e Campo Grande.

Podem se candidatar estudantes com 18 anos ou mais, regularmente matriculados em cursos técnicos noturnos, em formato EAD ou com aulas aos sábados. É necessário ter previsão de conclusão do curso a partir de setembro de 2026 e disponibilidade para estagiar 6 horas diárias.

As vagas em Três Lagoas são para alunos dos cursos de Administração, Automação Industrial, Enfermagem e Logística. Já para Ribas do Rio Pardo e Campo Grande, os cursos contemplados são Manutenção Elétrica, Manutenção Mecânica e Segurança do Trabalho.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 6 de junho, pela plataforma Gupy. O processo seletivo será realizado entre os dias 9 de junho e 4 de julho, com previsão de início das atividades entre setembro e outubro deste ano.

O programa oferece bolsa-auxílio compatível com o mercado, plano de saúde, seguro de vida, transporte (vale-transporte ou fretado, conforme a localidade), refeitório nas unidades industriais e acesso a plataformas de apoio emocional e treinamentos online.

Além da experiência prática, os estagiários poderão se envolver em ações sociais por meio do programa Voluntariar. A iniciativa é uma das principais portas de entrada da empresa e visa o fortalecimento das comunidades onde a Suzano atua.

Sobre a Suzano

A Suzano é a maior produtora mundial de celulose, uma das maiores produtoras de papéis da América Latina, líder no segmento de papel higiênico no Brasil e referência no desenvolvimento de soluções sustentáveis e inovadoras a partir de matéria-prima de fonte renovável. Nossos produtos e soluções estão presentes na vida de mais de 2 bilhões de pessoas, abastecem mais de 100 países e incluem celulose; papéis para imprimir e escrever; papéis para embalagens, copos e canudos; papéis sanitários e produtos absorventes; além de novos bioprodutos desenvolvidos para atender à demanda global. A inovação e a sustentabilidade orientam nosso propósito de “Renovar a vida a partir da árvore” e nosso trabalho no enfrentamento dos desafios da sociedade e do planeta. Com mais de 100 anos de história, temos ações nas bolsas do Brasil (SUZB3) e dos Estados Unidos (SUZ).

