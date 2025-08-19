Acidente entre moto e bicicleta mata jovem de 24 anos e fere filho de vereador em Coxim

Um grave acidente no cruzamento da Avenida General Mendes de Moraes com a Rua dos Jasmins, no Jardim Aeroporto, em Coxim, cidade a 253 km de Campo Grande, terminou em tragédia nessa segunda-feira (18). A colisão envolveu a motocicleta pilotada por Reinaldo Filho Vargas, de 24 anos, e um adolescente de 14 anos, filho do vereador Marcinho Souza.

Segundo informações divulgadas pelo portal Edição de Notícias preliminares, Reinaldo seguia para casa no horário de almoço quando atingiu o ciclista, que havia acabado de sair da escola e retornava para o Bairro Santa Maria. O impacto deixou o motociclista gravemente ferido.

Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Regional Álvaro Fontoura, onde chegou a realizar uma tomografia. No entanto, sofreu uma parada cardiorrespiratória logo depois. Apesar dos esforços da equipe médica, que tentou reanimá-lo por mais de 40 minutos, o jovem não resistiu. O corpo será encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) para necropsia e, posteriormente, liberado à família.

O adolescente também precisou de atendimento médico. Ele sofreu um corte profundo na perna, com laceração, mas sem fraturas. O garoto deve passar por cirurgia ainda nesta tarde, no hospital de Coxim. O vereador Marcinho Souza, pai do adolescente, estava a caminho de Brasília no momento do acidente.

