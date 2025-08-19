PRF apreende mais de 6 toneladas de maconha escondidas sob carga de brita em Dourados

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu, nesta segunda-feira (18), 6,1 toneladas de maconha que estavam escondidas sob uma carga de brita no anel viário de Dourados, a cerca de 251 km de Campo Grande. O veículo trafegava em baixa velocidade, o que despertou a atenção dos policiais durante uma ronda.

Ao abordar o caminhão, os agentes solicitaram a documentação do condutor, que afirmou não possuir CNH (Carteira Nacional de Habilitação) nem os papéis da carga. Ele relatou que recebeu o caminhão já carregado de um amigo em uma pedreira no Paraguai e que levaria a brita até o município de Itaporã.

Durante a vistoria, os policiais encontraram pedras de brita na carroceria, mas ao iniciar o descarregamento, localizaram diversos fardos contendo maconha. O forte odor da droga confirmou a suspeita.

O motorista foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia da Polícia Federal em Dourados. A droga totalizou 6.160 quilos, uma das maiores apreensões da região, segundo a PRF.

A abordagem foi motivada inicialmente por suspeita de excesso de peso e pela condução atípica do veículo.