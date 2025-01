Meta de iniciar o ano com vida saudável aumenta em até 25% a procura por academias

Profissionais de educação física dão dicas para aqueles que pretendem começar a se exercitar

Com o início do ano, muitos preparam a lista de metas para serem concluídas ao longo do ano. Entre um dos objetivos, iniciar ou retomar a vida fitness, ser mais saudável, é o que lidera a lista da maioria dos brasileiros. Em uma pesquisa realizada pelo jornal O Estado, nas primeiras horas do primeiro dia letivo do ano, houve um aumento de 25% na matrícula. Para auxiliar a manter o plano, profissionais da área dão algumas dicas.

O profissional de educação física, Sidney Masai contou à reportagem que o movimento começa a crescer na segunda quinzena de janeiro, quando a maioria retorna de viagem e voltam ao trabalho e rotina. Além disso, a rede onde trabalha, a Performance, tem várias unidades por Campo Grande, o que influencia na dinâmica do dia a dia e facilita à prática esportiva.

“Percebi que no final de janeiro começa a encher novamente, esse é o normal. A rede também tem outras unidades que são mais movimentadas. Acho que o principal é estabelecer metas e nisso está envolvido também a questão da escolha da academia, a pessoa tem que estar numa academia que ela se sinta bem, porque se ela estiver treinando em um lugar que ela se sinta desconfortável, ela não vai chegar a lugar nenhum. Além disso, estabelecer metas pequenas, inicialmente fazer uma semana de adaptação, começar um treino sem pressa e a partir daí, depois de uns dois, três meses, ela estabelecer objetivos gradualmente”, explica.

Além disso, Sidney pontua que é importante que as pessoas busquem conhecer as atividades que mais agradam, seja ao ar livre ou em alguma academia. Ainda reforça a importância de um bom acompanhamento profissional. “A pessoas precisa sentir se é o profissional que ela procura, se o profissional passa credibilidade, conhecer o espaço onde ela vai terminar, se dá credibilidade pra ela, se é um espaço agradável, se as pessoas que treinam lá também estão nessa mesma sintonia. O importante é é se movimentar”, acrescentou.

Em outra academia, na Prime Fitness, a Liceia Ramos, profissional de educação física, revelou que no começo do ano a procura cresce muito, janeiro e fevereiro são os meses com maior demanda na academia. Em uma hora de abertura da unidade já estava com um movimento fora do normal.

“Está tendo muita gente, muita matrícula nova. A procura aqui agora tá alta, deu uma diferença boa, o pessoal está focado com as metas de entrar na vida fitness, buscar o que não deu certo em 2024. Para ter uma noção, abrimos mais tarde hoje, umas 8h, em uma hora teve um aumento de 25% na matrícula, tem uns alunos que tinham parado, e estão retornando e tem alunos novos chegando. E o dia está só começando, acredito que até o final do dia e as próximas semanas, a procura ainda vai aumentar mais. Sempre tem nesse comecinho de ano”.

A instrutora pontua que a melhor forma para continuar firme nos planos é focar no objetivo inicial. “Para quem está começando, a melhor dica é focar e se manter firme até o final do ano, lembrar o motivo pelo qual começou e manter o objetivo até o final. Muitas vezes bate o desânimo, as pessoas ficam desmotivadas, mas volto a dizer, porque é importante, tem que colocar na cabeça e seguir, vim aqui de qualquer jeito. Todos temos dias ruins, mas é só um dia, mesmo cansada do serviço, é bom vir, ajuda a colocar a mente no lugar. Vamos focar em, primeiramente, fazer alguma coisa por você, depois a gente corre atrás das outras coisas, temos que se sentir bem com o corpo, com nós mesmo”.

O senhor Valmir Pires, de 60 anos, iniciou na musculação há cerca de um ano. Ele revela que além dele, oito integrantes de sua família fazem academia no mesmo lugar, e que todos tem uma meta diferente, mas acham importante esse momento de cuidado. Valdemir pontua que o seu objetivo é o fortalecimento dos músculos, com a chegada da idade sentiu a necessidade de começar a praticar exercício.

“Esse começo de ano é um impulso para focar mais nos nossos objetivos. O meu objetivo pessoal é manter as estruturas funcionando, não é ganhar muita massa, mas ganhar força, tenho que manter os músculos ativos. Eu venho todos os dias, pelo menos 5 vezes por semana. E nesse começo de ano percebo que a academia está mais cheia, e têm um horário que se intensifica mais, no começo da manhã e no final da tarde”.

Por Inez Nazira

