Homem é gravemente agredido durante roubo de celular no bairro Mata do Jacinto

Na Madrugada dessa quinta-feira (2), um homem, de 28 anos, foi espancado com chutes e pauladas por outros três homens durante um roubo de celular. o caso aconteceu na Mata do Jacinto, em Campo Grande. De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima relatou ter sido surpreendida por três jovens que lhe agrediram com socos, chutes e pauladas e, em seguida, roubaram seu aparelho celular.

Embora se lembrasse dos acontecimentos, a vítima afirmou que não conseguiu identificar as características dos criminosos, pois protegeu o rosto durante as agressões e ainda perdeu a consciência após o crime. Ele sofreu lesões nos braços e nas pernas, sendo socorrido pelo Corpo de Bombeiros, levado para uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e, posteriormente, para a Santa Casa. Na delegacia, o homem informou que rastreou o celular, que indicou a localização dos suspeitos no bairro Jardim Batistão. O caso foi registrado como roubo majorado pelo concurso de pessoas.

