Homem fica com vísceras expostas após briga em praça de Camapuã

Na noite dessa quinta-feira (2), dois homens, de 35 e 52 anos, ficaram gravemente feridos, após serem esfaqueados durante briga, em Camapuã, município distante 141 quilômetros de Campo Grande. Um casal e um amigo estavam jantando em uma praça da cidade, quando foram abordados por um homem aparentemente embriagado.

De acordo com o boletim de ocorrência, as vítimas relataram que o indivíduo estava os importunando, quando um dos rapazes decidiu pegar um pedaço de pau e agredi-lo. Nesse momento, o rapaz levou uma facada na região do abdômen.

Mesmo após o ferimento, a briga entre os homens continuou. Uma quarta pessoa, identificada apenas como Gilmar, apareceu no local e também desferiu um golpe de faca no autor da discussão. A vítima ficou com as vísceras expostas e precisou ser socorrida com urgência, junto com outro ferido.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa e segue sob investigação na delegacia do município