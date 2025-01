Janeiro Branco: Sesau reforça campanha de saúde mental e celebra avanços na Rede Psicossocial

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), inicia 2025 com o fortalecimento da campanha Janeiro Branco, que busca sensibilizar a população sobre a importância da saúde mental e emocional. Reconhecida como Lei Federal (Lei 14.556/23), a iniciativa tem como objetivo inspirar reflexões e promover ações concretas para o cuidado com a saúde mental.

Neste ano, a campanha ganha ainda mais relevância, considerando o aumento expressivo da demanda pelos serviços especializados da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS).

Somente em 2024, foram realizados mais de 200 mil atendimentos na rede de atenção psicossocial.

Para atender a essa necessidade, o município tem realizado investimentos consistentes, consolidando-se como referência no acolhimento e tratamento em saúde mental.

Avanços

Entre as principais conquistas da Rede Municipal de Saúde nos últimos anos, destacam-se: mais leitos no Hospital Nosso Lar, com 16 novas vagas adicionadas para internação de pacientes em crise, ampliando a capacidade de atendimento; a inauguração do CAPS AD Guanandi, inaugurado em outubro de 2023 – o centro atende pessoas com dependência de substâncias psicoativas, oferecendo suporte especializado; planejamento do CAPS Moreninha, projeto já aprovado pelos Conselhos Municipal e Intergestores, deverá atender moradores da região sul, reforçando a rede de atenção psicossocial.

E, ainda, os mutirões de saúde mental realizados em áreas rurais e durante eventos do programa “Todos em Ação”, ampliando o acesso aos serviços para comunidades mais afastadas; ambulatórios especializados no CEM, destaque para o ambulatório LGBTQIA+, que trata transtornos causados por estresse de minoria, e o ambulatório de transtornos alimentares, voltado para casos como anorexia e bulimia.

Campanha Janeiro Branco

O Janeiro Branco se consolidou como um momento simbólico, quando as pessoas estão mais abertas a refletir sobre suas vidas, emoções e projetos futuros.

Assim, o primeiro mês do ano representa um ponto de partida, uma oportunidade para cuidar da nossa saúde emocional e reescrever novas histórias.

A Campanha do Janeiro Branco convida a população a despertar para o cuidado com o próximo e consigo mesmo.

A Sesau segue investindo em uma política integrada de saúde mental em 2025, envolvendo diferentes setores, como a rede de atenção primária, unidades de urgência e emergência, ONGs, CRAS e CREAs.

Essa abordagem busca oferecer um acolhimento completo e humanizado, que atende às necessidades crescentes da população.

Com informações da Prefeitura de Campo Grande.