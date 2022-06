Menina de 11 anos que foi estuprada em SC consegue fazer aborto, diz MPF

O MPF (Ministério Público Federal) informou na manhã de hoje (23) que a menina de 11 anos que havia sido proibida de fazer aborto após estupro em Santa Catarina, realizou ontem (22) o procedimento de interrupção da gestação.

O procedimento foi feito no HU (Hospital Universitário Polydoro Ernani de São Thiago), que recebeu ontem (22) uma recomendação do MPF para que os profissionais prosseguissem com o atendimento caso a criança e a mãe da vítima voltassem ao hospital demonstrando interesse em realizar o procedimento.

A criança descobriu a gestação com 22 semanas, entretanto foi impedida de realizar o aborto e encaminhada para um abrigo.

Entenda o caso:

