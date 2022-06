Vítima de estupro, menina de 11 anos é impedida de fazer aborto legal em SC

Uma menina, de 11 anos, grávida após ser vítima de estupro está sendo impedida pela Justiça de Santa Catarina de realizar um aborto legal. A criança foi levada a um abrigo e está sendo mantida lá há pelo menos um mês, de modo que a proíba de realizar o procedimento, assegurado por lei em caso de violência sexual.

De acordo com informações, a criança foi levada pela mãe ao hospital no início de maio, dois dias após descobrir a gestação da filha. Entretanto, a equipe médica se recusou a realizar o aborto alegando que pelas normas do hospital o procedimento só poderia ser realizado até 20 semanas, e a criança, naquele momento, estava com 22 semanas e dois dias de gestação.

Devido às duas semanas e dois dias acima do limite interno, foi exigido uma autorização judicial para realizar o aborto.

Dois dias após a mãe e a menina afirmarem à psicóloga do hospital que não queriam manter a gravidez, uma ação cautelar pedindo o acolhimento institucional da menina foi ajuizada pela promotora do Ministério Público catarinense, Mirela Dutra Alberton, onde a criança deveria “permanecer até verificar-se que não se encontra mais em situação de risco [de violência sexual] e possa retornar para a família natural”.

No texto, a promotora reconhece que a gravidez é de alto risco: “Por óbvio, uma criança em tenra idade (10 anos) não possui estrutura biológica em estágio de formação apto para uma gestação”.

Atualmente, a menina segue no abrigo e já caminha para a 29ª semana de gravidez e uma gestação leva, em média, 40 semanas.

