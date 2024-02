Dourados AC vence o Novo com dez em campo e gol no fim

Foi com sofrimento até o fim, mas o Dourados AC conseguiu sua segunda vitória no Campeonato Sul-Mato-Grossense. Neste domingo (4), pela quarta rodada, o DAC recebeu o Novo FC e, mesmo com dez jogadores, conseguiu fazer 2 a 1 no fim.

Nonato abriu o placar no primeiro tempo, Katraca igualou no segundo e, nos acréscimos, Thiago Moura fez o gol da vitoria douradense.

Com o resultado, o Dourados chega aos seis pontos e esta na segunda posição do Grupo B, já que a liderança é do Aquidaunense FC que, no sábado (3), venceu o Ivinhema FC por 2 a 0. O Novo, por outro lado, tem apenas um ponto e segura a lanterna.

Na próxima rodada, sábado de carnaval (10), o DAC vai ao Estadio Saraivão enfrentar o Ivinhema. No Estadio Arthur Marinho, jogam Corumbaense FC e Aquidauanense.

