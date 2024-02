Mais de 16 mil testes rápidos de Covid-19 são distribuídos a 57 municípios de MS pela SES

Foi iniciado o repasse de 16,6 mil testes rápidos de antígeno para Covid-19 pela SES(Secretaria de Estado de Saúde). Nesse momento, 57 municípios do estado receberão os testes viabilizados pela doação feita pela Opas ((Organização Pan-Americana da Saúde).

Os testes rápidos para Covid-19 são disponibilizados aos municípios conforme fluxo estabelecido, onde as secretarias municipais de saúde precisam apresentar comprovação de 80% ou mais de uso dos testes e os quantitativos são calculados de acordo com o estoque, com a população e o número médio de sintomáticos respiratórios atendidos na semana em cada município.

A retirada vai até a quinta-feira (29), das 7h30 às 16h30, na empresa Consórcio LIM (Logística Inteligente de Medicamentos) em Campo Grande. Municípios que optaram pelo recebimento via caminhão precisam consultar o cronograma do mês.

A SES informa que a medida que mais doações da Opas chegarem, o repasse será feito aos 79 municípios do estado. A secretaria ainda alerta para que seja evitado o uso indiscriminado dos testes, já que nesse momento, a recomendação é que os testes sejam utilizados em pacientes com sintomas respiratórios (síndrome gripal) atendidos no estado, conforme Nota Técnica estadual em vigência.

As cidades que receberão os testes de acordo com os critérios estabelecidos são:

Água Clara, Amambai, Anastácio, Anaurilândia, Angélica, Antônio João, Aparecida do Taboado, Aquidauana, Aral Moreira, Bandeirantes, Batayporã, Bela Vista, Brasilândia, Camapuã, Campo Grande, Caracol, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Deodápolis, Dois Irmãos do Buriti, Dourados, Eldorado, Fátima do Sul, Figueirão, Glória de Dourados, Guia Lopes da Laguna, Iguatemi, Itaporã, Itaquiraí, Ivinhema, Japorã, Jaraguari, Jardim, Ladário, Maracaju, Miranda, Nioaque, Nova Alvorada do Sul, Novo Horizonte do Sul, Paraíso das Águas, Paranhos, Pedro Gomes, Ponta Porã, Rio Brilhante, Rio Verde de Mato Grosso, Rochedo, Santa Rita do Pardo, Selvíria, Sete Quedas, Sonora, Tacuru, Taquarussu, Três Lagoas e Vicentina.

