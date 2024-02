Vacinação contra a dengue e covid-19 acontece em shoppings de Campo Grande neste sábado; Confira quais

Neste sábado(24) a vacinação contra a dengue e Covid-19 acontece em cinco pontos da capital. Duas unidades básicas e três shoppings estarão aplicando as doses em horários diferentes para a população.

Os locais são: Shopping Bosque dos Ipês, Shopping Norte Sul Plaza, Shopping Pátio Central, Unidade Básica de Saúde Caiçara e Unidade de Saúde da Família Parque do Sol.

O plantão de vacinação contra a dengue tem como público-alvo crianças de 10 e 11 anos de idade e será aplicada a primeira dose da vacina Qdenga. Já a vacinação contra a Covid-19 será aplicada a dose reforço destinada a pessoas de grupos prioritários com cinco anos ou mais. Por exemplo, idosos, gestantes e puérperas, que tenham tomado a última dose há pelo menos seis meses.

Também será possível atualizar todas as vacinas previstas no calendário vacinal para pessoas a partir dos dois meses. Além do imunizante da covid-19, será possível se vacinar contra a influenza, com exceção dos imunizantes que seguem um cronograma específico, como a BCG.

Horários

Shopping Bosque dos Ipês – 10h às 17h

Shopping Pátio Central – 9h às 16h

Unidades de saúde – 7h às 17h

