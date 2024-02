Solenidade, audiência, reunião da CCJR e sessões são destaques na ALEMS

Na próxima semana, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), estão previstas diversas atividades parlamentares. Serão sessões plenárias, reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), sessão solene em homenagem à Sukyo Mahikari e a audiência pública “Estádio do Morenão: seu Futuro e sua Utilização”.

A quarta-feira (28) inicia com a reunião ordinária da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR). O grupo se reúne no Plenarinho Deputado Nelito Câmara para avaliar a juridicidade, constitucionalidade e legalidade das matérias enviadas, ou originadas no Legislativo Estadual. A CCJR é presidida pela deputada Mara Caseiro (PSDB), e composta pelos deputados Junior Mochi (MDB), Antonio Vaz (Republicanos), Pedrossian Neto (PSD) e João César Mattogrosso (PSDB).

A noite, no Plenário Júlio Maia, acontece a sessão solene em alusão ao Dia Estadual da Sukyo Mahikari, instituído por meio da Lei 4.535/2014. O evento é uma proposição do deputado estadual Junior Mochi (MDB), e começa a partir das 19h30. A Sukyo Mahikari é uma organização religiosa que se baseia no respeito a princípios universais, buscando a purificação espiritual, por meio da harmonia com a natureza e o próximo, e atitudes que possibilitem a aproximação com Deus.

Na quinta-feira (29), a partir das 14h, o Plenário Júlio Maia sedia a audiência pública “Estádio do Morenão: seu Futuro e sua Utilização”. O debate é uma proposição do deputado estadual Pedrossian Neto (PSD). O objetivo é elencar soluções para o lugar que já foi essencial para o esporte e cultura de Mato Grosso do Sul, e está fechado para reforma e adequação há três anos.

