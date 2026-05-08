Curso gratuito de Inteligência Emocional e Oratória da Sejuv para jovens está com inscrições abertas

Na Capital, os jovens podem se inscrever no curso gratuito de Inteligência Emocional e Oratória voltado a jovens a partir de 15 anos em Campo Grande. A capacitação trabalha habilidades de comunicação, controle emocional e segurança ao falar em público.

As aulas serão realizadas entre os dias 11 e 15 de maio, das 18h30 às 21h, no Teatro do Paço Municipal, localizado na Avenida Afonso Pena. As vagas são limitadas e os participantes recebem certificado com carga horária de 20 horas.

Durante o curso, os alunos terão orientações sobre controle emocional, autoconhecimento, autoestima e confiança, além de estratégias para lidar com ansiedade, pressão e insegurança em situações do dia a dia.

A capacitação também aborda técnicas de oratória, com foco em comunicação verbal e corporal, organização de apresentações, dicção, postura e expressão. A proposta é ajudar os participantes a desenvolverem uma comunicação mais clara, segura e eficiente, habilidade valorizada no mercado de trabalho.

As inscrições seguem abertas pelo endereço: sejuvcg.campogrande.ms.gov.br/home

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.