Corridas e eventos interditam ruas da Capital neste final de semana; confira

A Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) informa as interdições programadas para os dias 08 e 09 de maio em diferentes regiões de Campo Grande. As alterações no tráfego ocorrem devido à realização de eventos comunitários, sociais, religiosos, esportivos e culturais. A orientação é para que os motoristas redobrem a atenção à sinalização provisória e utilizem as rotas alternativas indicadas.

Na sexta-feira (08), das 8h às 23h59, a Rua Oscar Ferreira Bugre ficará interditada entre as ruas Professor Henrique Cirilo Corrêa e Dona Júlia Serra para a realização do evento “Meu Bairro é Show”. Os condutores poderão utilizar as ruas Formosa e Lindóia como desvio.

Também na sexta-feira, das 11h às 20h, haverá interdição da Rua Pariris entre as ruas Barueri e Pacavira devido a um evento social. As rotas alternativas serão pelas ruas Anacá e Barueri.

Já no sábado (09), das 12h às 18h, a Rua Nísia Floresta será interditada entre as ruas Santo Augusto e Madre Cristina para a realização de um Show de Prêmios Beneficente. Como rota alternativa, os motoristas poderão utilizar as ruas Santo Augusto e Antônio O. de Lima.

Das 14h às 22h, ocorre o 4º Samba e Comunidade, com interdição da Rua Santo Anastácio entre as ruas Santa Gertrudes e Santa Mônica. As opções de desvio serão pelas ruas Santa Mônica e Santo André.

A partir das 18h, acontece um evento esportivo de corrida com percurso pela Avenida Afonso Pena, Avenida Professor Luís Alexandre de Oliveira, Rua Antônio Maria Coelho, Avenida Mato Grosso e retorno pela Avenida Afonso Pena. A orientação é utilizar as avenidas Mato Grosso e Afonso Pena como alternativas.

Ainda no sábado, das 9h às 22h, a Rua Conde de Pinhal, nº 79, entre as ruas Humberto Fernandes e Durena, ficará interditada para um evento comunitário social. Os desvios poderão ser feitos pelas ruas Manoel G. de Souza e Tucuruvi.

Das 17h30 às 23h59, a Rua Barão de Limeira, nº 1683, entre as ruas Bernardo Guimarães e Pedro Lopes de Souza, será bloqueada para a realização de um evento religioso. As rotas alternativas serão pelas ruas Bernardo Franco e Ana Luiza de Souza.

Encerrando a programação, das 18h às 23h59, a Rua 14 de Julho, nº 2451, entre as ruas Marechal Rondon e Maracaju, ficará interditada devido a um evento comemorativo de empreendimento. Os motoristas poderão utilizar as ruas Cândido Mariano e Rui Barbosa como rota alternativa.

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