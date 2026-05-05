IPTU 2026: parcela vence dia 11 e contribuintes têm canais digitais para emitir boleto em Campo Grande

Contribuintes de Campo Grande que optaram pelo pagamento parcelado do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) 2026 devem ficar atentos ao calendário: a próxima parcela vence na segunda-feira, 11 de maio. A Prefeitura de Campo Grande orienta que quem não recebeu o carnê em casa pode emitir o boleto por diferentes canais digitais, evitando a incidência de juros e multas por atraso.

Uma das opções disponíveis é o aplicativo +CG, que pode ser baixado na loja de apps do celular. Após um cadastro simples, o contribuinte deve acessar o banner do IPTU e informar a inscrição municipal do imóvel para gerar a guia de pagamento.

Também é possível emitir o boleto via WhatsApp, pelo canal oficial da prefeitura no número (67) 4042-1320, informando a inscrição do imóvel. Outra alternativa é acessar o site oficial do imposto, onde basta inserir o número da inscrição municipal para obter o documento. Para quem não possui essa informação, há um canal específico de atendimento pelo WhatsApp no número (67) 99677-8623, destinado a consultas e esclarecimento de dúvidas.

Além da emissão do boleto, os contribuintes podem consultar os valores atualizados do imposto por meio do portal eletrônico da prefeitura. A ferramenta permite comparar os valores entre 2025 e 2026, verificar a variação do tributo e acessar dados cadastrais do imóvel, como área construída e valor venal. Caso o vencimento coincida com feriado ou fim de semana, o prazo de pagamento é automaticamente prorrogado para o próximo dia útil.

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