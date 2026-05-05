Novo Desenrola Brasil começa nesta terça-feira (05) com descontos de até 90% em dívidas

Passa a valer nesta terça-feira (5) o Novo Desenrola Brasil, programa do governo federal voltado à renegociação de dívidas e recuperação de crédito para pessoas físicas. A iniciativa foi oficializada por meio da Medida Provisória nº 1.355, publicada no Diário Oficial da União.

O programa é destinado a quem possui renda mensal de até cinco salários mínimos (R$ 8.105) e tenha contratos de crédito firmados até 31 de janeiro de 2026, com parcelas em atraso entre 91 e 720 dias.

Entre as dívidas que podem ser renegociadas estão:

cartão de crédito (parcelado e rotativo);

cheque especial;

crédito pessoal sem consignação, incluindo empréstimos para quitar outras dívidas.

Segundo o governo, os descontos podem chegar a até 90%, com juros reduzidos e possibilidade de uso do FGTS para abatimento dos débitos.

A análise das condições dos beneficiários será feita com base em dados do Banco Central do Brasil, além de informações confirmadas pelas instituições financeiras.

O texto foi assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que defendeu a medida como forma de ampliar o acesso ao crédito. Segundo ele, “não é razoável que restrições ocorram por débitos de baixo valor”.

Com informações da Agência Brasil