Prazo para regularizar título de eleitor termina nesta quarta-feira em todo o país

Eleitores de todo o Brasil têm até esta quarta-feira (6) para tirar, transferir ou regularizar o título de eleitor e garantir participação nas eleições de 2026. Após o prazo, o cadastro eleitoral será fechado pela Justiça Eleitoral, impossibilitando alterações até o fim do pleito.

O prazo contempla diversos serviços, como a emissão do primeiro título, atualização de dados cadastrais, transferência de domicílio eleitoral e regularização de pendências. De acordo com o TSE (Tribunal Superior Eleitoral), a atenção deve ser redobrada por jovens que votarão pela primeira vez, pessoas que mudaram de cidade recentemente e eleitores com situação irregular ou título cancelado.

Os atendimentos podem ser realizados de forma online, por meio do sistema de autoatendimento disponível no site do TSE, ou presencialmente nos cartórios eleitorais. A suspensão do cadastro após o prazo é uma medida necessária para a organização das eleições e preparação das urnas eletrônicas.

Quem não regularizar a situação dentro do prazo pode enfrentar uma série de restrições, como impedimento para votar, emitir passaporte, tomar posse em cargo público ou obter certidão de quitação eleitoral, documento exigido em diversas situações oficiais.

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