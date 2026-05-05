Agetran oferece curso gratuito de direção defensiva para motociclistas

A Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) está ofertando curso gratuito de pilotagem segura, como parte das atividades da campanha Maio Amarelo.

Diante da maior vulnerabilidade dos motociclistas no trânsito, o curso está sendo oferecido a esse público. Ao todo, são 40 vagas para quem deseja aprender dicas de direção segura.

O curso será ministrado pelo especialista em pilotagem segura Diego Frank, referência na área, que trará técnicas atualizadas e orientações práticas voltadas à condução defensiva.

Quem pode participar?

Ao todo, são disponibilizadas 40 vagas para condutores que desejam aprimorar suas habilidades e adotar práticas mais seguras no dia a dia. Para participar, é necessário possuir CNH na categoria A e motocicleta de até 300 cilindradas.

A atividade acontece no sábado (16), no período da manhã, no estacionamento do Comper Itanhangá. As inscrições seguem até o preenchimento das vagas e podem ser feitas pelo link: https://forms.gle/5F8CBaxqabgRrnvb6.

Trânsito

Promovida pela Agetran, por meio da Escola Municipal de Trânsito, a ação conta com a parceria da Covel Honda, Redes Comper, Sindafis, Abrasel, iFood e Frank Moto Life.

O objetivo principal é contribuir para a redução de sinistros de trânsito, especialmente os fatais.

Em 2025, Campo Grande registrou 64 mortes no trânsito, sendo 45 envolvendo motociclistas, o equivalente a 70,31% do total. O dado reforça a necessidade de ações específicas de educação e prevenção voltadas a esse público.

Durante o curso, os participantes terão acesso a técnicas de pilotagem defensiva, com atividades práticas em pista orientadas por instrutor especializado. A proposta é desenvolver habilidades, estimular comportamentos seguros e ampliar a conscientização, promovendo mais segurança viária para todos.

Além da capacitação, o evento contará com checagem gratuita de itens de segurança das motocicletas, sorteio de brindes e exposição de veículos, proporcionando uma experiência completa aos participantes.

Prevenção de acidentes

Maio Amarelo é um movimento internacional de conscientização para a redução de sinistros de trânsito, criado a partir da Década de Ação pela Segurança no Trânsito, instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU), em 2011. A cor amarela simboliza atenção e alerta, reforçando a importância de atitudes responsáveis nas vias.

Ao longo do mês, a Agetran também realizará diversas ações educativas e de orientação, envolvendo motoristas, ciclistas e pedestres na construção de um trânsito mais seguro.

A agência reforça que a segurança viária é uma responsabilidade compartilhada e que iniciativas como essa são fundamentais para preservar vidas.

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