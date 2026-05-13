Instituto oferece curso gratuito de conservação ambiental para professores em Campo Grande

Foto: Octavio Campos Salles / Instituto Arara Azul
Foto: Octavio Campos Salles / Instituto Arara Azul

Projeto “Araras na Cidade” pretende aproximar educadores da conservação da fauna urbana

O Instituto Arara Azul está com inscrições gratuitas abertas para educadores das redes pública e privada de ensino, com foco em conservação ambiental, em Campo Grande.

A iniciativa faz parte do projeto “Aves Urbanas – Araras na Cidade”, em parceria com a ADM, e tem como objetivo aproximar a população da fauna urbana, formando multiplicadores da conservação.

Com vagas limitadas, sendo 20 por dia,, o curso será realizado na sede do instituto entre os dias 30 e 31 de maio e contará com certificado para os participantes.


A coordenadora de Educação Ambiental do Instituto Arara Azul, Elisiane Mascarenhas, ressaltou que a proposta é ampliar o diálogo sobre biodiversidade dentro das escolas e incentivar práticas de educação ambiental no cotidiano escolar.

“Por meio dessa oficina de capacitação, os educadores poderão levar para a vida pessoal e profissional uma experiência sobre as araras e como isso pode ser aplicado de diferentes formas dentro da sala de aula”, destacou.

Durante a oficina, os participantes terão acesso a conteúdos sobre a convivência com as araras no ambiente urbano, além de atividades práticas e discussões sobre formas de abordar a temática em sala de aula.

“Esperamos que as oficinas possam servir de inspiração para a multiplicação do conhecimento com os alunos, mostrando a importância de trabalhar a biodiversidade e o meio ambiente como um todo.”

A proposta da oficina é fortalecer ações de educação ambiental, aproximar a comunidade escolar das estratégias de conservação da fauna e compartilhar conhecimentos sobre a convivência com as araras no ambiente urbano, além de discutir possibilidades de trabalhar essa temática com os estudantes.

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