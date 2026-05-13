Prefeitura de Dourados convoca aprovados em concurso da Funsaud

Chamamento reforça a rede municipal de saúde e prevê etapas de perícia médica e entrega de documentos em datas definidas no Diário Oficial

A Prefeitura de Dourados, por meio da Fundação de Serviços de Saúde de Dourados (Funsaud), publicou o Edital nº 050/FUNSAUD/2026 convocando aprovados em concurso público para atuação na rede municipal de saúde e áreas administrativas.

A convocação, publicada no Diário Oficial nº 6.625 desta quarta-feira (13), inclui profissionais como enfermeiros, psicólogo, odontologista, assistentes administrativos, técnico de radiologia, auxiliares de farmácia, copeira e telefonistas. Para acessar o Diário Oficial, basta entrar neste link

Os convocados devem comparecer ao Hospital da Vida, na Rua Toshinobu Katayama, nº 949, Vila Planalto, para realização de exames da perícia médica admissional.

A avaliação será feita pelo Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT) nos dias 19 e 20 de maio de 2026, das 7h30 às 10h30.

A entrega de documentos está prevista para o dia 28 de maio, em dois períodos: das 7h30 às 10h30 e das 13h30 às 16h30, em outro endereço na mesma via.

O não comparecimento dentro dos prazos estabelecidos pode resultar em desclassificação e impedir a contratação. A posse ocorre após a nomeação, conforme regras do edital.

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