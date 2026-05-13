Governo entrega equipamentos e reforça combate a incêndios no Cerrado e Pantanal

Investimento de R$ 150 milhões do Fundo Amazônia amplia estrutura de prevenção e resposta ao fogo em Mato Grosso do Sul e outros estados

O Governo do Brasil entregou, nesta terça-feira (12), em Brasília (DF), equipamentos do projeto “Manejo Integrado do Fogo: Cerrado e Pantanal”, financiado com R$ 150 milhões do Fundo Amazônia e executado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

A iniciativa reforça ações de prevenção, monitoramento e combate a incêndios florestais em Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, Bahia, Piauí e no Distrito Federal.

O projeto integra a Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo e prevê a ampliação da estrutura operacional de brigadas e Corpos de Bombeiros, com veículos, drones e equipamentos de campo.

Os investimentos incluem caminhonetes, caminhões de combate a incêndio, drones, GPS e materiais de apoio usados em operações terrestres e aéreas.

Segundo o governo federal, a ação faz parte de uma estratégia mais ampla de enfrentamento a incêndios em biomas como Cerrado e Pantanal, especialmente em períodos de seca.

Sobre o Fundo Amazônia

O Fundo Amazônia é a maior e mais transparente iniciativa para a redução de emissões por desmatamento e degradação florestal (REDD+) baseada em resultados do mundo. Criado em 2008, tem como objetivo viabilizar o apoio nacional e internacional a projetos para a conservação e o uso sustentável das florestas na Amazônia Legal.

Em 2025, o Fundo Amazônia atingiu o maior volume anual desde sua criação, com cerca de R$ 2 bilhões em projetos aprovados. O mecanismo ampliou sua escala de atuação, avançou na restauração de áreas degradadas, expandiu o apoio a atividades produtivas sustentáveis e às ações que garantem a integridade dos territórios de povos e comunidades tradicionais que mantêm a floresta em pé.

O Fundo Amazônia também voltou a apoiar iniciativas estruturantes voltadas ao monitoramento, fiscalização ambiental e comando e controle, indispensáveis ao enfrentamento do desmatamento e dos crimes a ele associados. Nesse escopo, incluem-se iniciativas de prevenção e combate a incêndios florestais, bem como o fortalecimento das capacidades institucionais dos órgãos responsáveis pela proteção ambiental, inclusive das Forças de Segurança Pública. A atuação do Fundo Amazônia na prevenção e combate a incêndios florestais foi ampliada para o Cerrado e Pantanal em 2025.

As iniciativas voltadas à regularização fundiária também merecem destaque na atuação recente do Fundo. Entre 2023 e 2026, o Fundo aprovou e contratou R$ 4 bilhões em 50 projetos – o equivalente a 58% de todo o volume apoiado desde sua criação (valores atualizados pela inflação), consolidando sua retomada operacional e ampliação de capacidade de execução.

Em compromisso com a transparência, o site do Fundo Amazônia disponibiliza informações sobre todos os projetos apoiados.

Com informações do BNDES

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