Comunidade celebra festa de Santa Rita de Cássia em Campo Grande

38ª Festa da Padroeira, em honra a Santa Rita de Cássia, acontece em 22 de maio

Conhecida como a santa das causas impossíveis, a 38ª Festa da Padroeira, em honra a Santa Rita de Cássia, será realizada no dia 22 de maio, no bairro Universitário, em Campo Grande.

A tradicional celebração ocorre na Paróquia Santa Rita de Cássia, com programação festiva e celebração de missas às 6h, 15h e 19h30, reunindo momentos de oração, fé e devoção.

Durante as celebrações, os devotos poderão participar da tradicional bênção das rosas, símbolo da intercessão de Santa Rita, além da venda do já conhecido bolo de Santa Rita, um dos pontos altos da festa.

Com 38 anos de tradição, a paróquia mantém viva a devoção à padroeira por meio da novena e de uma programação especial que mobiliza a comunidade católica local.

Como parte das festividades, no dia 17 de maio será realizado o tradicional churrasco da paróquia, ao valor de R$ 50. Crianças de até 7 anos não pagam. Os convites estão disponíveis na secretaria paroquial.

“A paróquia convida toda a população de Campo Grande para participar desta celebração especial, fortalecendo a fé por meio da intercessão de Santa Rita.”

Serviço

38ª Festa da Padroeira, em honra a Santa Rita de Cássia

Local: Paróquia Santa Rita de Cássia

Endereço: Rua João Maiolino, 306, bairro Universitário.

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